Minaccia i familiari di morte e cerca di sfondare con un'ascia la porta di casa: arrestato 47enne nel Bresciano Venerdì pomeriggio un 47enne è stato arrestato a Chiari (Brescia) dopo aver minacciato di morte la famiglia ed essere stato sorpreso con un'ascia in mano, pronto a sfondare la porta di casa nella quale i genitori anziani e la sorella si erano barricati.

Venerdì pomeriggio un 47enne è stato arrestato a Chiari, in provincia di Brescia, dopo che ha minacciato di morte i suoi familiari ed è stato sorpreso con un'ascia in mano, pronto a sfondare la porta di casa nella quale si erano barricati i genitori e la sorella. L'uomo, che aveva già avuto comportamenti simili in passato a causa di un abuso di alcol e droga, è stato immobilizzato dopo uno scontro fisico con i carabinieri ed è stato portato in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è successo nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio, quando una coppia di anziani ha chiamato il 112 chiedendo aiuto: il figlio 47enne era entrato in casa loro e in un impeto di collera aveva cominciato a distruggere oggetti e mobili. Dopo aver minacciato i genitori, il padre di 78 anni e la madre 75enne, e la sorella di morte, era uscito in cortile e si era armato di un'ascia. Nel frattempo i familiari erano riusciti a barricarsi in una stanza e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine.

Al loro arrivo i Carabinieri della Radiomobile hanno trovato il 47enne con l'ascia in mano, sul punto di sfondare la porta di casa. L'uomo non ha dato segni di volersi calmare e i militari, supportati dai colleghi della stazione di Rovato, hanno dovuto affrontarlo fisicamente per riuscire a disarmarlo e immobilizzarlo. Una volta liberati, gli anziani e la figlia hanno spiegato che l'uomo aveva già avuto reazioni di questo tipo, dovute a un abuso di alcol e droga. Nel 2021 aveva aggredito due ospiti che soggiornavano nel bed and breakfast di famiglia.