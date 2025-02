video suggerito

Minaccia di morte l'ex moglie dopo essere stato mesi in carcere per stalking: 44enne arrestato Un 44enne è stato arrestato nel Bresciano per aver minacciato di morte l'ex moglie. L'uomo era uscito dal carcere solo lo scorso ottobre.

A cura di Enrico Spaccini

(foto di repertorio)

I carabinieri hanno arrestato un 44enne di Marone (in provincia di Brescia) per stalking nei confronti dell'ex moglie. L'uomo era finito in carcere per lo stesso reato lo scorso luglio quando, a causa delle sue minacce di morte, aveva costretto la donna e la loro figlia a cercare riparo a casa di un'amica. Tornato in libertà a ottobre, avrebbe continuato a perseguitarla arrivando, lo scorso 2 febbraio, ad avvicinarsi a lei al punto da riuscire a strapparle il telefono di mano. La donna, a quel punto, si sarebbe rivolta di nuovo ai carabinieri che, una volta letti i messaggi che le aveva inviato l'ex marito, si sono presentati a casa sua e lo hanno arrestato in flagranza differita.

L'arresto per stalking

Lo scorso luglio il 44enne aveva costretto l'ex moglie a scappare di casa, insieme alla figlia, e a chiedere aiuto a un'amica. Le donne si erano barricate all'interno dell'appartamento, mentre da fuori l'uomo le minacciava di morte e provava a entrare nell'abitazione. Poco dopo, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Chiari e di Adro erano riusciti a fermarlo mentre provava a scappare con lo scooter.

Come riportato da Il Giornale di Brescia, per quell'episodio il 44enne aveva patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione per atti persecutori. Già a ottobre, però, era uscito dal carcere su disposizione del giudice che aveva previsto per lui alcune ore di servizio nei centri antiviolenza.

Le nuove minacce e il secondo arresto

Sembrerebbe, però, che in realtà il 44enne non si sia mai presentato in quei centri e, anzi, avrebbe continuato a perseguitare l'ex moglie con messaggi e minacce varie. Lo scorso 2 febbraio, il 44enne sarebbe riuscito ad avvicinarsi a lei al punto da strapparle il telefono di mano. A quel punto, la donna è tornata dai carabinieri per mostrare loro i messaggi che riceveva dall'ex marito e per denunciarlo, preoccupata anche per la salute della figlia.

Poco dopo, i carabinieri si sono presentati fuori dall'abitazione del 44enne e lo hanno arrestato in flagranza differita. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.