Sperona la moglie e manda la sua automobile fuori strada per ucciderla: arrestato Un 48enne di Ravenna è stato arrestato a Brescia con l'accusa di tentato omicidio aggravato dopo che ha speronato e mandato fuori strada l'automobile della moglie nel tentativo di ucciderla.

Un uomo di 48 anni residente a Ravenna è stato arrestato a Brescia con l'accusa di tentato omicidio aggravato dopo che avrebbe speronato e mandato fuori strada l'automobile della moglie, nel tentativo di ucciderla perché geloso di lei.

L'episodio risale a domenica 19 gennaio, quando l'uomo aveva chiamato un carro attrezzi per soccorrere la moglie che era finita fuori strada mentre percorreva, con la sua auto, la strada provinciale tra Sarna e Brisighella, in provincia di Ravenna. Il marito aveva anche accompagnato in ospedale la donna, per la quale i medici avevano previsto una prognosi di cinque giorni. Dopo qualche giorno, però, lei si era presentata alla caserma dei Carabinieri e aveva raccontato che a spingere la sua auto fuori strada era stato proprio il marito, che aveva cercato di farle del male per motivi di gelosia.

Tra le altre cose, la donna ha detto ai militari che la loro relazione era ricominciata lo scorso dicembre, dopo aver affrontato un periodo di crisi e di allontanamento. Il compagno però non aveva permesso un riavvicinamento sereno, dimostrandosi spesso geloso e possessivo.

Visti questi presupposti, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di firmare l'atto che dispone la misura cautelare in carcere e i Carabinieri hanno notificato l'arresto al 48enne, che nella mattinata di domani, venerdì 31 gennaio, dovrà comparire davanti al giudice per essere sottoposto all’interrogatorio di garanzia.