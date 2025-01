Accoltellata dal marito in un parcheggio a Seriate: l’ipotesi dell’agguato teso contro la moglie

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Il luogo dell'aggressione

Una donna di 39 anni è stata accoltellata dal marito in un parcheggio della Lidl di Seriate, comune che si trova in provincia di Bergamo. Gli inquirenti ipotizzano che l'uomo, Daniel Manda, abbia le teso un agguato. Il 48enne è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio mentre la 39enne si trova al momento ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata.

L'uomo avrebbe aggredito la donna nel parcheggio e l'avrebbe colpita diverse volte. Il 48enne sarebbe stato fermato da alcuni passanti e clienti del punto vendita. Tra loro c'era anche un militare dell'Esercito libero dal servizio, che – proprio nel tentativo di salvare la 39enne – sarebbe rimasto ferito a un orecchio. Non è in gravi condizioni.

Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con un'ambulanza e un'automedica, hanno stabilizzato la donna e l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale mentre i carabinieri hanno arrestato il marito, che adesso si trova in carcere a Bergamo dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La donna è ricoverata in prognosi riservata, ma non è chiaro se sia o meno fuori pericolo di vita.

Stando a quanto scoperto dagli inquirenti, l'autotrasportatore aveva ricevuto un divieto di avvicinamento – terminato l'1 ottobre 2024 – dopo la denuncia della moglie per maltrattamenti. Successivamente la donna avrebbe ritirato la querela. Nonostante questo il 48enne ha ricevuto una condanna a due anni e quattro mesi dal tribunale di Bergamo.