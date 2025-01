video suggerito

Chi è Daniel Manda, il 48enne arrestato per aver accoltellato la moglie in un parcheggio a Seriate Daniel Manda è stato arrestato nella mattinata del 6 gennaio con l'accusa di tentato omicidio. Il 48enne avrebbe colpito sua moglie 14 volte con un coltello nel parcheggio del supermercato Lidl di Seriate (Bergamo).

A cura di Enrico Spaccini

Il luogo dell'aggressione (foto da LaPresse)

Si chiama Daniel Manda, l'uomo che nella mattinata di ieri, lunedì 6 gennaio, ha accoltellato sua moglie 14 volte nel parcheggio del supermercato Lidl di via Lombardia a Seriate (in provincia di Bergamo). L'autotrasportatore 48enne si sarebbe presentato al discount armato di coltello con l'intento di uccidere la 39enne. L'uomo, che era già stato condannato per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio. La donna, invece, si trova ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata.

La denuncia per maltrattamenti e la condanna in primo grado

Manda lavora come autotrasportatore. Alcuni mesi fa era stato denunciato dalla moglie, di origine rumena come lui, per maltrattamenti in famiglia e nei suoi confronti era stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Questa, però, è scaduta l'1 ottobre scorso e, per questo motivo, gli era stato rimosso il braccialetto elettronico.

Come riferito dai carabinieri di Bergamo, la donna era stata trasferita in una comunità protetta. Sebbene la 39enne avesse rimesso la querela nei confronti del marito, il 48enne è stato condannato in primo grado a 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti lo scorso novembre.

L'agguato al supermercato e l'arresto per tentato omicidio

Poco prima delle 9:30 del 6 gennaio alcuni clienti del supermercato Lidl di via Lombardia a Seriate si sono accorti che qualcosa di strano stava succedendo al parcheggio. "Ho sentito le urla di una donna e dal vetro ho visto un uomo che la teneva per i capelli", ha raccontato un militare dell'Esercito 28enne che, libero dal servizio, stava facendo la spesa in quel momento. Il giovane è uscito insieme a un altro cliente e, colpendo il 48enne anche con un ombrello, sono riusciti a fargli perdere la presa. Insieme ad altri passanti sono riusciti, poi, a bloccare l'aggressore, in attesa dei carabinieri.

Nel frattempo, le altre persone che si trovavano nei pressi del supermercato hanno soccorso la donna ferita trasportandola all'interno del punto vendita, al sicuro. "Faceva fatica a respirare ma era cosciente", ha spiegato una cliente. La 39enne avrebbe subito in tutto 14 coltellate, al petto, al torace e all’addome, e ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime in Terapia intensiva. Manda, dopo essere stato medicato in ospedale perché lievemente ferito nella colluttazione, è stato trasferito in carcere.