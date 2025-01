Accoltellata 14 volte dal marito in un parcheggio, la 38enne è stata dimessa: “Sono molto provata”

video suggerito

"Sono molto provata e stanca": a dirlo è Daniela, la 38enne che è stata accoltellata quattordici volte dal marito in un parcheggio di un supermercato a Seriate (Bergamo) che è stata dimessa dall'ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

I carabinieri all'esterno del supermercato Lidl di Seriate (foto da LaPresse)

Nella giornata di ieri, lunedì 13 gennaio 2025, è stata dimessa la donna che è stata accoltellata dal marito nel parcheggio del supermercato Lidl di Seriate, comune che si trova in provincia di Bergamo. Daniela Elena Manda, 38 anni, era infatti ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII in condizioni gravi dopo aver ricevuto quattordici fendenti dall'uomo, che attualmente si trova in carcere a Bergamo con l'accusa di tentato omicidio. "Sono molto provata e stanca e non me la sento di parlare", ha detto.

La 38enne, che inizialmente era stata ricoverata in Terapia intensiva e poi trasferita nel reparto di Chirurgia, dovrà tornare spesso in ospedale per ricevere diverse cure e per i tre drenaggi che le sono stati applicati. "Comunque ora sto meglio", riporta il quotidiano L'Eco di Bergamo. Due giorni fa infatti è stata operata alla mano sinistra perché una coltellata le aveva reciso il tendine. Un'altra invece le ha perforato un polmone. Il 31 gennaio le verranno tolti i punti che ha su tutto il corpo, ma prima di potersi rimettere completamente in sesto passeranno diversi mesi.

Nel frattempo il marito, il 48enne Daniel Manda, è in carcere perché accusato di tentato omicidio e stalking. L'avvocato che lo assiste, Lorenzo Mele, ha spiegato di aver incontrato il suo cliente sabato mattina: "Abbiamo trattato diverse questioni, ma non abbiamo ancora definito la linea difensiva da tenere. Non escludo, comunque, che il mio assistito possa decidere di farsi interrogare dal pubblico ministero. Lo decideremo in ogni caso più avanti", ha riportato sempre L'Eco di Bergamo.