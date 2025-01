Donna accoltellata a Seriate (Bergamo) davanti al supermercato Lidl, è grave: “È stato mio marito”

video suggerito

A cura di Redazione Milano

Il luogo dell'aggressione

Dramma a Seriate, comune dell'hinterland di Bergamo, a est del capoluogo, dove oggi, lunedì 6 gennaio 2025, una donna di 39 anni è stata accoltellata da un uomo nel parcheggio del supermercato Lidl, in via Lombardia. I motivi e la dinamica dell'aggressione sono oggetto d'indagine, ma da ciò che è stato raccolto dalle forze dell'ordine nell'immediatezza emerge che l'accoltellamento è avvenuto al culmine di un litigio tra l'aggressore e la vittima, entrambi nazionalità rumena.

La donna ferita, secondo testimoni, ha affermato: «È stato mio marito», riconducendo quindi il tentato omicidio ad una aggressione nella sfera familiare. Dopo un accertamento è effettivamente emerso che i due si conoscevano e sono legati da una relazione affettiva.

La 39enne, secondo prime testimonianze, riportava ferite d'arma da taglio alla parte alta del corpo. È stata dapprima soccorsa da alcuni clienti del supermercato poi dal personale medico dell'ambulanza e infine trasportata all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo in codice rosso, dove è in prognosi riservata.

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri e condotto nella locale caserma dell'Arma. Inizialmente alcuni clienti che avevano assistito all'accoltellamento avevano tentato di dissuaderlo, anche lanciandogli sassi. Nel parapiglia una persona sarebbe rimasta ferita all'orecchio in maniera lieve.

Il terzo fatto di sangue a Bergamo in pochi giorni

È il terzo fatto di sangue che scuote Bergamo in pochi giorni: nel capoluogo orobico il 2 gennaio scorso è stato ucciso Mamadi Tunkara, accoltellato in pieno centro. Per il delitto in carcere c'è il 28enne del Togo, Sadate Djiram, accusato di omicidio volontario premeditato e aggravato dai futili motivi. Il 28 dicembre, a Pontirolo, sempre nella Bergamasca, c'era stato un altro omicidio: Roberto Guerrisi era stato arrestato per avere ucciso a colpi di pistola Rocco Modaffari nell'ambito di dissapori maturati nel contesto familiare