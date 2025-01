video suggerito

Accoltellata dal marito in un parcheggio a Seriate, un testimone: “Disarmato da un cliente con un ombrello” “Mentre le persone tiravano i sassi, un signore l’ha colpito con l’ombrello, facendogli cadere il coltello”: a raccontarlo è stata una testimone di quanto accaduto oggi nel parcheggio di un supermercato di Seriate (Bergamo) dove un uomo ha accoltellato la moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio, una donna di 39 anni è stata accoltellata dal marito nel piazzale del supermercato Lidl a Seriate, un comune che si trova in provincia di Bergamo. La 39enne è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII mentre il 48enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e si trova in carcere. La vittima è stata salvata da alcuni passanti e clienti presenti sul luogo del delitto.

Una cliente del supermercato è infatti entrata nel negozio dicendo di chiamare immediatamente la polizia perché un uomo stava aggredendo una donna: "E noi abbiamo chiamato i soccorsi", ha detto una dipendente al quotidiano Il Corriere della Sera. Alcune persone all'interno sono uscite all'esterno e hanno provato a fermarlo. Tra loro c'era un militare dell'Esercito, libero dal servizio, che è rimasto ferito in modo lieve.

"Mentre le persone tiravano i sassi, un signore l'ha colpito con l'ombrello, facendogli cadere il coltello: in questo modo sono riusciti a immobilizzarlo e a tenerlo fermo fino all'arrivo dei carabinieri", ha raccontato ancora la lavoratrice. Dopo averlo bloccato, sempre i presenti hanno portato la 39enne all'ingresso del supermercato: "Abbiamo cercato di farla parlare per non farle perdere conoscenza fino all'arrivo dell'ambulanza. Continuava a ripetere che ha due figli e che li ama tanto".

Poco dopo sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l'uomo e gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito la 39enne in codice rosso. Dagli accertamenti delle forze dell'ordine, è poi emerso che l‘uomo era stato denunciato in passato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia. Era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, che era terminata l'1 ottobre anche a seguito della remissione della querela da parte della donna. Il Tribunale di Bergamo lo aveva poi condannato.