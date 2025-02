Perseguita la dottoressa con cui aveva avuto una relazione, arrestato operatore sociosanitario

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di aver perseguitato una donna di 54 anni. I due si sarebbero conosciuti in un ospedale pubblico della città: lui è un operatore socio sanitario, lei è una dottoressa. Avrebbero avuto una relazione che era iniziata a luglio e si era conclusa a settembre.

La 54enne avrebbe deciso di troncarla perché avrebbe notato che il 32enne fosse possessivo e avesse manie di controllo: le controllava il telefono (in un'occasione gliel'ha rotto), la pedinava lungo le corsie, la seguiva e una volta alcuni colleghi hanno dovuto fermarlo. L'uomo non avrebbe accettato la sua decisione e avrebbe iniziato a perseguitarla per mesi. Il 31 gennaio si è presentato davanti a casa sua, ha suonato con insistenza il citofono e lei ha dovuto rifugiarsi a casa di un'amica.

Nella notte tra lunedì 10 febbraio e martedì 11 febbraio si sarebbe presentato nuovamente a casa sua: avrebbe scavalcato il cancello fino ad arrivare nel cortile della sua abitazione. La donna, che si è nascosta dalla stessa amica, avrebbe quindi deciso di chiedere aiuto al numero unico delle emergenze 112. Sul posto si sono presentati i carabinieri che avrebbero poi arrestato il 32enne con l'accusa di atti persecutori. L'uomo è stato trasferito nel carcere di San Vittore dove è in attesa della convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari.