video suggerito

Invita la ex a cena e lei rifiuta, le afferra i capelli e la picchia in strada: arrestato 27enne Un uomo di 27 anni è stato arrestato perché avrebbe aggredito l’ex compagna in strada a Briosco (Monza e Brianza): l’avrebbe afferrata dai capelli e trascinata per poi colpirla violentemente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di domenica 2 febbraio un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Giussano (Monza) perché accusato di rapina, maltrattamenti, lesioni personali nei confronti dell'ex compagna e di violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L'arresto nasce dalla richiesta di aiuto della donna che, durante una delle ultime aggressioni, è riuscita a contattare i militari. Dal suo racconto è emerso che, qualche istante prima, stava camminando per strada a Briosco quando è stata raggiunta dall'ex. I due avrebbero avuto una relazione sentimentale che è durata circa un anno. Quel giorno lui l'avrebbe invitata a cena. Lei avrebbe però rifiutato.

L'uomo l'avrebbe quindi aggredita e l'avrebbe afferrata per i capelli. L'avrebbe trascinata per terra e l'avrebbe colpita violentemente. La vittima sarebbe riuscita a prendere il telefono per chiedere aiuto. L'ex le avrebbe strappato dalle mani il cellulare e l'avrebbe nuovamente colpita a un braccio. La donna – che è stata trovata con una ferita al volto e a una gamba – è riuscita comunque a contattare i militari di Giussano, che sono arrivati sul posto insieme ai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Seregno. Nel frattempo l'ex si era allontanato.

Leggi anche Da un anno maltrattava e minacciava con il coltello la convivente: scatta il braccialetto elettronico

Mentre la vittima stava ricostruendo l'accaduto con i militari, il 27enne è tornato sul luogo dell'aggressione: era in stato di alterazione. Avrebbe provato ad aggredire la donna e avrebbe minacciato i carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo in sicurezza. È stata quindi attivata la procedura del Codice Rosso. L'uomo è stato arrestato e trasferito poi nel carcere di Monza dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.