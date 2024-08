Butta il figlio di 16 anni a terra e tenta di strangolarlo: l’aggressione in un bar davanti ai clienti

video suggerito

Foto di repertorio

Ha tentato di strangolare il figlio di 16 anni davanti a tutti, in un bar di Imola. Per questo un uomo di 46 anni, originario di Milano, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentato omicidio.

Il fatto è avvenuto intorno alle 8 del mattino di mercoledì 21 agosto. Il giovane, come riportato da BolognaToday, si trovava nel locale per fare colazione insieme alla fidanzata. All'arrivo del padre, dopo pochi minuti, i tre iniziano a chiacchierare. Il clima è disteso fino a quando il padre, all'improvviso, inizia a gridare e lanciare le sedie contro il figlio 16enne, per poi scaraventarlo a terra e stringergli la gola nel tentativo di soffocarlo.

Solo l'intervento degli agenti di polizia, chiamati d'urgenza dai clienti del bar, è riuscito a dissuadere l'uomo dal suo intento. Il 16enne è stato così trasportato al pronto soccorso per le tutte le cure del caso, mentre i due agenti coinvolti hanno riportato contusioni guaribili in tre e cinque giorni. Il padre, invece, è stato ammanettato e condotto in carcere, dove attende ora la convalida dell'arresto.

Il motivo alla base dell’aggressione, secondo quanto emerso, sarebbe da ricercare nelle complesse dinamiche familiari che i due hanno alle spalle. L'uomo, che ha diversi precedenti per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e violenza domestica, stava ricostruendo il rapporto con il 16enne solo negli ultimi tempi, dopo la separazione con la madre del ragazzo avvenuta nel 2016. Tentativi evidentemente fallimentari, visto che il 46enne si sarebbe sempre mostrato ostile e violento. Come in quell'ultima occasione, davanti al bancone del bar e ai tanti clienti della mattinata.