Bimba di 4 anni sfugge alla mamma e viene investita da un'auto in retromarcia a Baranzate: è gravissima A travolgere la piccola sarebbe stata un'auto in retromarcia guidata da un 57enne. È successo intorno alle 18.30 in via Redipuglia a Baranzate (Milano)

(foto di repertorio)

Una bambina di quattro anni è stata investita nel tardo pomeriggio in via Redipuglia a Baranzate, provincia di Milano. Soccorsa intorno alle 18.30, è stata trasportata al Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

A travolgere la piccola, che secondo quanto emerso dai primi accertamenti sarebbe sfuggita alla presa della madre, sarebbe stata un'auto in retromarcia guidata da un 57enne: l'uomo stava facendo manovra per parcheggiare all'interno di un garage.

Oltre agli operatori della Croce Rossa di Paderno Dugnano, sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Rho: i militari sono ora al lavoro per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

La mamma della piccola, dopo l'incidente, ha avuto un malore ed è stata visitata dai soccorritori per accertamenti.