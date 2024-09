video suggerito

Bimba di 4 anni cade dalle scale di casa nel Milanese e batte la testa: è grave Sono gravi le condizioni della bambina di 4 anni caduta dalle scale il 14 settembre a Ponte Lambro (Milano). La piccola avrebbe perso l'equilibrio mentre scendeva insieme ai genitori.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Una bambina di 4 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano e poi con l'elisoccorso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo aver battuto la testa nel pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre. Stando alle prime informazioni, la piccola sarebbe caduta mentre scendeva le scale di casa. Le sue condizioni sarebbero gravi.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 16 del 14 settembre, in uno stabile di via Giovanni Uccelli di Nemi a Ponte Lambro (nella Città Metropolitana di Milano). La bambina di 4 anni, di origine egiziana, stava scendendo le scale del condominio insieme ai suoi genitori quando, forse a causa di una perdita improvvisa di equilibrio, è caduta. La piccola avrebbe poi battuto la testa, probabilmente su uno degli scalini.

I primi ad arrivare in soccorso della bambina sono stati i sanitari della Croce Verde che hanno provveduto a trasportarla in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Poco dopo, i medici hanno ritenuto più opportuno trasferirla, con l'elicottero, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova ancora ricoverata nel centro specializzato in traumi pediatrici. Le condizioni della bambina sarebbero gravi, ma non è stato reso noto se sia in pericolo di vita.