Bimbo di 4 anni si sporge dal balcone di casa per salutare il fratello e precipita dal secondo piano: è grave A Osnago (Lecco) un bimbo di 4 anni è caduto dal balcone di casa di una palazzina al secondo piano. Il piccolo si stava sporgendo per salutare il fratello di ritorno da scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un bambino di 4 anni è ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto dal balcone di casa. Stando a una prima ricostruzione, pare che il piccolo si sia sporto per salutare il fratello che tornava da scuola nel e abbia perso l'equilibrio precipitando sull'asfalto. Il bimbo è rimasto sempre cosciente, ma è stato sedato e intubato prima del trasporto in pronto soccorso.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, giovedì 3 ottobre, in via Mazzini a Osnago (in provincia di Lecco). A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha notato il piccolo a terra. Sul posto sono arrivati i sanitari con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Dopo averlo sedato e intubato, gli operatori hanno caricato il bambino a bordo dell'elicottero e lo hanno trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, specializzato in chirurgia e neurorianimazione pediatrica. Il piccolo avrebbe riportato un grave trauma e al momento è ricoverato in prognosi riservata.

Al condominio di via Mazzini sono arrivati anche gli agenti della polizia locale intercomunale di Osnago e Lomagna, insieme ai carabinieri della Compagnia di Merate e al sindaco Felice Rocca. La famiglia del bambino, di origine nigeriana, vive da molti anni in paese ed è conosciuta nella comunità.

La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. Stando a quanto appreso finora, pare che la madre del bambino fosse in casa. Tuttavia, in quegli istanti stava scendendo le scale per accogliere il figlio più grande di ritorno da scuola. Il padre, invece, era fuori per lavoro. Sarebbe in questo momento che il bambino di 4 anni si sarebbe sporto dalla ringhiera del balcone, al secondo piano, per salutare il fratello. All'improvviso, però, avrebbe perso l'equilibrio finendo così con il precipitare in strada.