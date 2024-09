video suggerito

Si sgancia la cintura del seggiolino e vola fuori dall'auto: grave bimba di 2 anni Incidente stradale a Gessate (Milano): una bimba di due anni è sbalzata da un'automobile dopo che si è sganciata la cintura del seggiolino. La piccola è stata ricoverata in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 12 settembre, si è verificato un incidente stradale a Gessate, comune che si trova in provincia di Milano. Una bimba di due anni è finita in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle 16, un'automobile stava percorrendo la strada provinciale 216 Masate-Gessate. Sembrerebbe che si sia sganciata la cintura del seggiolino dove si trovava la piccola e in curva sia volata fuori dal mezzo finendo poi sull'asfalto. Non è chiaro però se abbia aperto lei la portiera o se si sia spalancata da sola o ancora se sia volata fuori dal finestrino.

Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. Dopo averle fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito la piccola in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Inizialmente gli operatori erano arrivati in codice rosso. Fortunatamente quindi non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai medici, sono intervenuti i carabinieri di Pioltello e gli agenti della polizia locale. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.