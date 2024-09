video suggerito

È morta poco dopo l’arrivo in ospedale la bimba di 3 anni travolta da un furgone in manovra La bimba di 3 anni investita da un furgone durante una manovra a Baranzate, nel Milanese, è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale Niguarda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Non ce l'ha fatta la bimba di 3 anni investita da un furgone durante una manovra a Baranzate, nel Milanese. Subito è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale Niguarda di Milano dove purtroppo è deceduta. Tutto è accaduto nella giornata di ieri 3 settembre verso le 18.20 in via Redipuglia nel paesino alla porte di Milano.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto l'autista, un uomo di 57 anni, del furgone era impegnato a fare una manovra e stava entrando in un vialetto. Non si è accorto dalla piccola e l'ha investita. Subito ha prestato soccorso e sono stati allertati i sanitari del 118 ma le sue condizioni fin da subito sono apparse disperate. I medici e paramedici l'hanno trasportata in gravissime condizioni al Niguarda: tutti i tentativi per salvarle la vita sono apparsi vani. La vittima è una bimba di 4 anni nata in Italia da genitori di origine egiziana.

Il conducente è risultato negativo all’etilometro: il veicolo è stato posto sotto sequestro e sono tutt’ora in corso gli accertamenti per appurare l’esatta dinamica dei fatti. La madre, egiziana di 43 anni, è stata anche lei trasportata in ospedale: ha accusato un malore ed é stata ricoverata in codice giallo all'ospedale Niguarda.