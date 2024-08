Ragazzina di 17 anni perde il controllo del motorino e si schianta contro un palo: muore in ospedale

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella serata di ieri, lunedì 19 agosto, una ragazza di 17 anni ha improvvisamente perso il controllo del motorino che guidava e si è schiantata contro il palo della luce a Meda, in provincia di Monza e della Brianza. Sul posto è immediatamente arrivata un'ambulanza, che ha trasferito la giovane in codice rosso all'ospedale più vicino. Giunta in pronto soccorso, però, la diciassettenne è deceduta. Ora i carabinieri cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Poco prima della mezzanotte di ieri, una 17enne stava transitando in via Cave a Meda a bordo del suo scooter: probabilmente stava rientrando verso casa. Per motivi ancora da accertare, all'improvviso ha perso l'equilibrio e ha urtato contro un palo della luce. Avvertita da altri automobilisti, l'agenzia regionale di emergenza e urgenza ha subito inviato sul posto un'ambulanza e l'automatica.

I volontari del 118 hanno caricato la ragazza e l'hanno trasferita nel minor tempo possibile all'ospedale San Gerardo di Monza. Arrivata qui, però, dopo poco è deceduta. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire per quale motivo la ragazza abbia perso il controllo del pezzo e quindi la dinamica del tragico incidente.