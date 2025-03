video suggerito

Esce di strada e precipita in un canale, morta una 28enne a Cremona: si indaga sulle cause dell'incidente Esce di strada e precipita in un canale a Cremona. Così, questa notte, sabato 29 marzo, ha perso la vita una ragazza di 28 anni. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri.

A cura di Giulia Ghirardi

Esce di strada e precipita in un canale a Cremona. Così, questa notte, a cavallo tra venerdì 28 e sabato 29 marzo, ha perso la vita una ragazza di 28 anni. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), la tragedia si sarebbe verificato intorno alle ore 2:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente, in via Giuseppina, alle porte della città, alle ore 2:42 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Cremona.

Secondo le prime informazioni disponibili, la 28enne avrebbe perso il controllo della sua Renault Clio in uscita da una curva e avrebbe invaso la corsia di marcia opposta finendo in un canale. Nella dinamica dell'incidente sembra che l'auto su cui stava viaggiando abbia impattato contro la sponda del canale in cemento. Una volta giunti sul posto e viste le gravi condizioni della ragazza, gli operatori sanitari del 118 avrebbero quindi deciso di trasportarla d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Cremona in codice rosso dove è arrivata alle ore 3:35. Una volta lì, però, sarebbe già stato troppo tardi per la 28enne che è deceduta poco dopo.

Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, ma, stando alle prime informazioni, avrebbero già escluso il coinvolgimento di altri veicoli.