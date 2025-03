video suggerito

Scende per soccorrere un animale, una 20enne è stata travolta e uccisa da un'auto pirata: si cerca l'automobilista in fuga Questa notte, sabato 29 marzo, una ragazza di vent'anni ha perso la vita dopo essere stata travolta e uccisa da un'auto pirata a Lurago Marinone, in provincia di Como. Si cerca l'automobilista in fuga.

A cura di Giulia Ghirardi

La notte scorsa, a cavallo tra venerdì 29 e sabato 29 marzo, una ragazza di vent'anni ha perso la vita dopo essere stata travolta e uccisa da un'auto pirata a Lurago Marinone, in provincia di Como. Si cerca l'automobilista in fuga.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), la tragedia si sarebbe verificato intorno alle ore 2:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 2:28 a bordo di un'ambulanza e di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Cantù.

Secondo le prime informazioni disponibili, la giovane si trovava in auto insieme al fidanzato quando avrebbero accostato a bordo strada per soccorrere un piccolo animale che probabilmente avevano investito poco prima. La ragazza avrebbe quindi attraversato la strada e, proprio in quel momento, sarebbe stata travolta da un'auto arrivata a forte velocità. Secondo quanto appreso, il conducente l'avrebbe trascinata per qualche metro prima di darsi alla fuga.

La 20enne è quindi stata trasferita d'urgenza, in codice rosso, a bordo di un elicottero all'ospedale Sant'Anna di Como dove, però, è deceduta poco dopo. Sulla dinamica dell'incidente, sulla fuga e sull'identificazione dell'automobilista stanno ora indagando i carabinieri giunti sul posto per i primi accertamenti.