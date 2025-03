Chi era Cinzia Cauzzi, la 28enne morta dopo essere precipitata in un canale a Cremona con la sua auto

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Cinzia Cauzzi (foto da Facebook)

Si chiamava Cinzia Cauzzi, la ragazza che nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 marzo è precipitata in un canale a Cremona con la sua auto. La 28enne, residente a Solarolo Monasterolo, frazione di Motta Baluffi (in provincia di Cremona), è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Su quanto accaduto sono in corso i vari accertamenti dei carabinieri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 2 del 29 marzo. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato in via Giuseppina a Cremona i soccorritori che, insieme ai vigli del fuoco e alla polizia stradale, hanno prestato soccorso alla ragazza finita in un canale. Cauzzi, alla guida della sua Renault Clio, avrebbe perso il controllo in uscita da una curva. I sanitari l'hanno trasportata con la massima urgenza in ospedale, dove è deceduta alle 5:30 circa del mattino per le gravissime ferite riportate.

"Questa tragedia ci lascia sgomenti, attoniti e senza parole", ha dichiarato la sindaca di Motta Baluffi, Antonietta Premoli. Cauzzi lavorava come barista in un locale del paese, dove era cresciuta insieme ai suoi quattro fratelli e due sorelle. "Questa tragedia è stata improvvisa e assolutamente imprevedibile", ha concluso la prima cittadina. La data dei funerali non è stata ancora comunicata. Gli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e cercando di risalire a eventuali responsabilità, dovranno attendere il nulla osta del magistrato di turno in Procura prima di riconsegnare la salma ai parenti della ragazza.