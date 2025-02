video suggerito

Si schianta in auto, muore un 50enne: la donna alla guida aveva un tasso alcolico pari a quattro volte il limite La 31enne che il 19 gennaio si è schiantata con una Mercedes in provincia di Cremona, provocando la morte di Diego Herman Lerme, è stata trovata con un tasso alcolemico pari a quattro volte il limite di legge. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale.

Immagine di repertorio

Guidava con un tasso alcolemico pari a quattro volte il limite di legge la 31enne di Desenzano che lo scorso 19 gennaio si è schiantata contro una costruzione di cemento mentre era al volante di una Mercedes Coupè. Nell'incidente aveva perso la vita il 50enne Diego Herman Lerme, seduto nel sedile del passeggero. La donna, indagata per omicidio stradale, è stata sottoposta agli esami tossicologici che hanno dato esito positivo all'alcol, con valori ben oltre le soglie consentite.

L'incidente è avvenuto più di un mese fa sulla Strada Provinciale 343 a Vicobellignano, frazione del comune di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Mentre era alla guida della Mercedes Coupè, la 31enne di Desenzano del Garda avrebbe perso il controllo della vettura mentre percorreva un tratto in curva, forse anche a causa della pioggia. L'auto era finita contro una costruzione in cemento nei pressi di una villetta e si era ribaltata a causa dell'urto. Lerme, trasferitosi in Italia da pochi mesi all'epoca dei fatti e residente in provincia di Mantova, era morto sul colpo mentre la donna era sopravvissuta con gravi ferite e lesioni.

L'auto era stata sequestrata dai Carabinieri, che avevano effettuato i rilievi e insieme alla Procura avevano avviato le indagini per omicidio stradale. Gli esami hanno poi rivelato che la donna si era messa alla guida con un tasso alcolemico pari a quattro volte il limite consentito. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.