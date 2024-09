Ragazzina di 14 anni cade da uno scooter: è gravissima

video suggerito

(foto di repertorio)

Nella giornata di oggi, lunedì 2 settembre, si è verificato un incidente stradale a Tirano, un comune che si trova nella provincia di Sondrio. Una ragazzina è caduta dalla moto e ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto in via Arghine Poschiavino poco dopo mezzogiorno. La quattordicenne si trovava in sella a una moto quando è caduta. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato i medici e i paramedici in codice giallo con un elisoccorso e un'ambulanza.

Le condizioni dell'adolescente si sono però rivelate più gravi del previsto: la ragazzina ha riportato un trauma cranico, uno al volto, uno alla gamba e uno al braccio. La giovane è stata quindi ricoverata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto capire come possa essere successo. Nelle prossime ore si potrà quindi avere un quadro più preciso dell'accaduto.