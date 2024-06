video suggerito

Un cane legato al balcone sotto al sole e uno in una gabbia al buio senza cibo: denunciato il proprietario Il proprietario due cani è stato denunciato per “detenzione incompatibile di animali produttiva di gravi sofferenze”: un animale è stato trovato legato sul balcone sotto il sole mentre il secondo in gabbia al buio in un garage. Entrambi erano malnutriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Due cani erano costretti a vivere in uno scenario da incubo". È quello che hanno trovato le guardie zoofile dell'organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) in una zona del Pavese dove hanno denunciato il proprietario dei due animali. L'associazione ha spiegato che appena entrati nel cortile di uno stabile le guardie "hanno trovato una femmina di pastore belga Malinois legata al parapetto di un balcone con un guinzaglio di poco più di un metro. La povera cagnolona era pelle e ossa e in uno stato di forte stress".

Ma l'orrore non finiva qui: "Un secondo cane, i cui guaiti provenivano da un'autorimessa, è invece stato trovato nell'angolo del garage, al buio, chiuso dentro una gabbia. Si trattava di un altro belga Malinois, un maschio anche lui denutrito. Fobico e in stato di forte stress, il cane non riusciva a stare in piedi. Accanto a lui anche una seconda gabbia che, come ha dichiarato il detentore, serviva per la femmina trovata sul balcone". Subito i cani sono stati soccorsi: i veterinari hanno accertato che erano malnutriti e soffrivano anche a causa di forti escoriazioni sul corpo. A cani sono stati diagnosticati anche disturbi comportamentali da stress. Il loro proprietario ora è stato denunciato – sul posto è intervenuta anche la polizia locale – per "detenzione incompatibile di animali produttiva di gravi sofferenze".

Per i due cani ora c'è il lieto fine: "Ora i cani sono in una struttura convenzionata e possono essere presi in affidamento temporaneo da chi vorrà dare loro tutto l'amore e le attenzioni che meritano. È previsto per loro anche un percorso di riabilitazione. Una volta terminato l'iter giudiziario, potranno essere adottati in via definitiva (per informazioni, scrivere a guardiepavia@Oipa.org). L'Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e a rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali".