Carabinieri salvano un cane bassotto vittima di maltrattamenti: “Molti casi simili d’estate” Un bassotto che vive in una casa in Valmorea, in provincia di Como, è stato salvato dai carabinieri forestali di Como perché vittima di maltrattamenti. L’allarme lanciato dai militari: “Purtroppo casi di maltrattamento o di abbandono di animali da compagnia, soprattutto nel periodo estivo, non sono rari”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

I carabinieri forestali di Como hanno salvato un cane molto probabilmente vittima di maltrattamenti. L'animale è un bassotto che vive in una casa in Valmorea, in provincia di Como. Il sequestro è scattato dopo che i militari hanno ricevuto una segnalazione relativa ad "una impropria manipolazione dell’animale".

"Le prime indagini condotte hanno consentito di individuare esattamente il luogo dei fatti nonché di mettere al sicuro il cane in attesa degli ulteriori sviluppi della vicenda", hanno spiegato in una nota i carabinieri. Il bassotto è stato così salvato e sottoposto subito agli accertamenti dei veterinari: è stato consegnato a un'associazione che si prenderà cura di lui.

"Purtroppo – lanciano l'allarme i carabinieri – casi di maltrattamento o di abbandono di animali da compagnia, soprattutto nel periodo estivo, non sono rari". Solo pochi giorni fa i Carabinieri Forestali sono già intervenuti a Cantù per mettere in salvo un altro cane, questa volta di razza american staff terrier. Il cane aveva evidenti segni di denutrizione ed in cattivo stato sanitario. "Preme evidenziare che gli animali non sono giochi inanimati, ma esseri senzienti dotati di sensibilità e bisognosi di cure ed attenzioni", concludono i militari.