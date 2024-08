video suggerito

Cane vaga per la provinciale sotto il caldo e con il rischio di essere investito: salvato dai carabinieri I Carabinieri della Stazione di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, sono intervenuti a salvare un cucciolo di cane che vagava da solo sulla strada statale S.P. 170.

A cura di Giorgia Venturini

I Carabinieri della Stazione di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, sono intervenuti a salvare un cucciolo di cane che vagava da solo sulla strada statale S.P. 170. L'animale era disorientato e visibilmente provato dalle alte temperature. Rischiava inoltre di essere investito e ucciso dai numerosi automezzi in transito su quella strada. I militari lo hanno notato durante un servizio perlustrativo e non ci hanno pensato due volte a fermarsi e soccorrerlo.

I due Carabinieri non hanno esitato a mettere in sicurezza il tratto stradale: hanno interrotto per il tempo strettamente necessario la circolazione del traffico e hanno provato ad avvicinarsi all'animale. Dopo aver guadagnato la fiducia del cane, sono riusciti a portarlo via dalla strada e a salvarlo. Il cucciolo, un meticcio di piccola taglia, è stato accompagnato dai carabinieri in Caserma: i militari gli hanno dato da mangiare per poi affidarlo al personale dell’ATS di Bergamo. Si sta procedendo ora a cercare di identificare l'eventuale proprietario. Intanto i carabinieri fanno sapere che "chi dovesse riconoscere il cane nella foto allegata deve contattare la Stazione Carabinieri di Capriate San Gervasio".