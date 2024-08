video suggerito

Entra in autostrada con la golf car: fermato dai carabinieri poco dopo il casello Un uomo è entrato sull'A4 a borda della sua golf car: i carabinieri, allertati da alcuni automobilisti, lo hanno fermato nei pressi del casello di Ospitaletto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, giovedì 15 agosto, i carabinieri della Compagnia di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, hanno fermato un uomo che era appena entrato in autostrada a bordo della sua golf car. Fortunatamente i militari sono riusciti a intercettarlo nei pressi del casello di Ospitaletto, prima che potesse diventare pericoloso per se stesso e per gli altri.

Poco dopo le 20 del giorno di ferragosto la pattuglia dei carabinieri è riuscita a intervenire ed evitare che succedesse una tragedia. L'uomo alla guida della piccola vettura che serve a trasportare i giocatori di golf da una buca all'altra era infatti un anziano che, in stato confusionale, si era messo alla guida.

A dare l'allarme per primi sono stati, infatti, i familiari del settantasettenne che, probabilmente durante una crisi, è uscito di casa, in Franciacorta, a bordo della golf car. Oltre a loro i numerosi automobilisti che lo hanno visto transitare lungo la Strada provinciale 19, in direzione dell'autostrada A4.

Quando lo hanno intercettato, i militari hanno chiesto il supporto dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, che ha immediatamente inviato sul posto un'ambulanza. L'uomo si presentava infatti in evidente stato confusionale. Per questo è stato anche trasferito all'ospedale di Chiari, dove è stato ricoverato.

Fortunatamente l'episodio non ha causato incidenti o altre tipologie di danni, grazie ai tanti che hanno chiamato i soccorsi e alla celerità d'intervento dei carabinieri di Cazzago San Martino.