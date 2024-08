video suggerito

Attraversano di notte l’autostrada A4 a piedi: “A cavalcioni sul guardrail, correvano tra le corsie” È successo oggi lunedì 26 agosto intorno alle 8. Coinvolto il tratto autostradale A4 all’altezza dell’area di servizio Sebino, poco prima di Rovato (Brescia) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di paura per gli automobilisti che nella prima mattina di oggi lunedì 26 agosto sono transitati per l'autostrada A4 all’altezza dell’area di servizio Sebino, poco prima di Rovato (Brescia). Qui, verso le 8, una ventina di persone ha attraversato di corsa il tratto autostradale, mandando temporaneamente in tilt il traffico che, in pieno periodo di ferie estive, era fortunatamente ridotto.

"Sembrava stessero scappando, per fortuna dato che grandinava stavamo tutti andando molto piano per il maltempo", ha raccontato in queste ore un automobilista a il Giornale di Brescia. "Erano poche decine. Li ho visti a cavalcioni sul guardrail e poi correre tra le corsie". Solo una pericolosa bravata, rischiosa per pedoni e conducenti? La Polizia stradale sta verificando ora le tante segnalazioni dei passanti. L’ipotesi più probabile, al momento, è che si tratti di un gruppo di lavoratori agricoli sorpreso dalla grandine, in fuga dai campi della vendemmia.