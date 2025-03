video suggerito

Scappano dalla Polizia ma l'auto si ribalta e si incastra in una scalinata: si cercano quattro fuggitivi Questa mattina a Capriolo (Brescia) un'automobile si è ribaltata su un lato e si è incastrata in una stradina pedonale mentre fuggiva da una pattuglia della polizia. I quattro uomini a bordo sono riusciti a scappare nelle campagne prima dell'arrivo degli agenti.

Questa mattina a Capriolo, in provincia di Brescia, un'auto con a bordo quattro uomini è sfrecciata davanti alla stazione della Polizia Locale e una pattuglia ha cominciato a seguirla. Il conducente ha accelerato ed è scappato ad alta velocità, fino a quando ha imboccato un viottolo e la macchina si è ribaltata su un fianco ed è caduta su una scalinata, incastrandosi tra un muretto e un parapetto di ferro. I quattro sono riusciti a uscire dall'abitacolo e a fuggire nelle campagne.

Tutto è successo attorno alle 11:00 di oggi, venerdì 28 marzo, quando gli agenti della Polizia Locale di Capriolo hanno visto passare davanti alla loro stazione una Golf Bianca sospetta. Proprio in quel momento il vicecomandante e un altro agente stavano uscendo a bordo di una pattuglia e hanno deciso di seguire l'automobile che si è data alla fuga.

Dopo diverse svolte nel paese ad alta velocità l'auto ha imboccato un viottolo con delle scalinate e dopo pochi metri si è ribaltata su un fianco, finendo per incastrarsi in fondo a una strada pedonale con una scalinata, tra un muretto in cemento e un corrimano di metallo. Nonostante l'intervento della polizia locale, i quattro automobilisti sono riusciti a scappare disperdendosi nelle campagne circostanti. Uno degli agenti è anche stato ferito a una mano nel corso delle operazioni.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Capriolo e del Nucleo radiomobile di Chiari, che hanno fatto i primi rilievi e posizionato alcuni posti di blocco attorno all'area dell'incidente, nella speranza di riuscire a intercettare i fuggitivi. All'interno dell'auto ribaltata sono stati trovati alcuni strumenti da scasso e ricetrasmittenti. Per questo gli investigatori non escludono che la macchina possa essere un veicolo rubato e che gli uomini a bordo potessero essere dei rapinatori.