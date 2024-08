Camion rimane coinvolto in un grave incidente sulla A4: traffico in tilt per tre chilometri

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Traffico in tilt sulla A4 dal chilometro 139 in direzione di Trieste con una coda di tre chilometri. All'altezza di Agrate, in provincia di Monza e Brianza, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Tutto è avvenuto verso le 11.15 di oggi lunedì 12 agosto. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'elisoccorso partito da Bergamo in codice rosso, la Polstrada e i Vigili del fuoco. Ancora sconosciuta l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto la coda continua per circa tre chilometri.