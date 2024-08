Ubriaco contromano in autostrada A1, si schianta contro un’auto: in ospedale una donna di 49 anni

video suggerito

Foto di repertorio

Guidava contromano tra le corsie dell'Autostrada del Sole A1 in direzione Bologna, completamente ubriaco. È finita dopo oltre sei chilometri la sua folle corsa, con l'impatto frontale contro un'autovettura che proveniva dal corretto senso di marcia all'altezza di Somaglia, provincia di Lodi: la conducente, una donna di 49 anni, è stata trasportata in ospedale a Cremona in codice giallo, mentre al 44enne che ha provocato l'incidente sono state ritirate patente e auto dalla Polstrada.

L'uomo, originario di El Salvador, è entrato giovedì notte in A1 Milano-Napoli dal casello Basso Lodigiano e, impegnando la carreggiata Sud diretto a Nord, si è scontrato con un'auto che viaggiava nella direzione opposta nei pressi della curva in prossimità dell'Autogrill di Somaglia. Quando è sceso dall'auto, dopo lo schianto, il 44enne non si reggeva nemmeno in piedi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Lodi, della Croce casalese e dell'auto medica. Con loro i vigili del fuoco del del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo.