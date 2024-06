video suggerito

Bimba di sei anni morsa al volto da un cane corso: le urla dei genitori hanno salvato la piccola L'elisoccorso ha trasportato la bimba all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: gravi le ferite. La piccola era con i genitori a casa di un compagno di classe a Castelgerundo (Lodi)

Immagine di repertorio

Una bimba di 6 anni è stata morsa al volto da un cane a Castelgerundo, nel Lodigiano. È successo sabato scorso, 29 giugno, intorno alle 21.

La bambina, residente nella vicina Codogno, aveva raggiunto insieme ai genitori via degli Aceri per una serata con la famiglia di un compagno di scuola. Al termine della cena insieme, però, il cane corso dei proprietari di casa si è scagliato contro la piccola (che, secondo quanto emerso, già conosceva e per questo sarebbe stato lasciato libero) e l'ha azzannata alla guancia: solo le urla disperate della vittima e dei genitori hanno allontanato il cane, che nel giro di pochi secondi ha lasciato la presa.

Vista la gravità delle ferite, sul posto, oltre ai sanitari, è stato fatto atterrare a Castelgerundo l'elisoccorso, che ha trasportato la bimba all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La bambina è stata così immediatamente operata dall'equipe medica dell'ospedale bergamasco: un intervento complicato, durato diverse ore, ma che ha permesso di rimettere a posto lo zigomo e parte della mandibola.