Fuga di gas al museo del Costume e moda immagine: evacuate venti persone Nella giornata di oggi, domenica 7 gennaio, si è verificata una fuga di gas nel Museo del Costume e della Moda immagine di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 7 gennaio, è stata segnalata una fuga di gas al museo di "Costume e moda immagine" a Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato una ventina di persone: non sembrerebbero esserci ferite. I soccorritori sono in azione per mettere in sicurezza l'intera area.

L'intervento è avvenuto in via Sant'Andrea al civico 6, zona centrale del capoluogo meneghino. L'area, infatti, è in zona Montenapoleone. La fuga di gas è stata intercettata nell'androne del complesso museale. Sono stati quindi chiamati i vigili del fuoco. I pompieri del comando provinciale di Milano hanno prima fatto evacuare le persone che si trovavano all'interno e poi cercato di capire da dove provenisse la dispersione.

Sembrerebbe infatti che sia stata individuata nei pressi del locale caldaia. Le squadre dei vigili del fuoco, insieme al personale del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) hanno lavorato per ripristinare le condizioni di sicurezza del museo. Fortunatamente non sembrerebbe essere stato necessario il ricovero di nessuna delle persone in visita alla struttura: nessuna infatti avrebbe riportato ferite.