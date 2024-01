Scoppia un incendio in un dormitorio abusivo a Milano: 11 persone ferite Undici persone sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato in via Varesina a Milano. Come riportato dai vigili del fuoco, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno di un dormitorio abusivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, domenica 14 gennaio, al pianto terra di una palazzina di via Varesina a Milano. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia di Stato, le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno di un locale accanto a un dormitorio abusivo. In tutto sono 11 le persone rimaste lievemente ferite che sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari del 118. I pompieri hanno, poi, evacuato per precauzione anche i due piani superiori del palazzo, per un totale di 16 persone.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incendio. Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe partito intorno alle 14:30 di domenica 14 gennaio da un laboratorio sartoriale che si trova al piano terra della palazzina al civico 211 di via Varesina, nella periferia nord-ovest della città di Milano. Le 11 persone ferite sarebbero rimaste intossicate dai fumi sprigionati dalle fiamme e sono state trasportate in ospedale tutte in codice verde. Quattro di loro si trovano ora al Niguarda, tre al Fatebenefratelli e una al San Carlo.

I danni provocati dall'incendio scoppiato in via Varesina

I feriti si trovavano probabilmente tutti all'interno del locale poco distante dalla sartoria che veniva usato come dormitorio abusivo. Con l'aiuto degli agenti di polizia, i vigili del fuoco hanno fatto uscire tutte le altre persone presenti nell'edificio al momento dell'intervento. Le indagini, comunque, sono ancora in corso e dovranno chiarire eventuali responsabilità nello scoppio dell'incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

L'intervento dei vigili del fuoco