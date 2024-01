Scoppia un incendio alle torri bianche di via Saponaro a Milano: edificio evacuato Un incendio è scoppiato alle torri bianche di via Saponaro a Milano intorno alle 16:30 di oggi, mercoledì 10 gennaio. Le fiamme sarebbero partite da alcuni pannelli accatastati in un cantiere. Non risultano persone ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Video da Facebook (Italo Re Pasquini) e X (Raviolo)

È scoppiato un incendio alle torri bianche di via Michele Saponaro 37 a Milano, nella zona sud della città nel quartiere Gratosoglio, nel pomeriggio di oggi mercoledì 10 gennaio. L'allarme è scattato intorno alle 16:30. I vigili del fuoco sono al lavoro con quattro squadre, ma al momento non risultano persone intossicate o ferite. Un'alta colonna di fumo nero è rimasta visibile da lunga distanza per diversi minuti.

L'incendio alle torri bianche di via Saponaro (foto da Facebook)

A fuoco i pannelli per la ristrutturazione dell'edificio

Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che l'incendio abbia interessato alcuni pannelli accatastati che sarebbero dovuti essere utilizzati per la ristrutturazione dell'edificio. I sanitari del 118, arrivati con quattro ambulanze e due automediche, stanno aiutando i pompieri a evacuare l'edificio e a prestare i primi soccorsi.

La colonna di fumo dell'incendio in via Saponaro (foto da X)

Al momento non sono note le cause dell'incendio. Le fiamme hanno distrutto i pannelli che erano stati accatastati sonno un ponteggio e che avrebbero dovuto essere utilizzati per l'efficientamento energetico del palazzo.

Una residente: "Non è la prima volta che succede"

"Ci sono stati tanti disastri in quel cantiere, è da mesi che andiamo avanti così", ha raccontato una residente al numero 36 di via Saponaro a Fanpage.it, "ho mandato una pec per denunciare quello che succede ogni sera, con il materiale abbandonato distrutto".

Poi, riferendosi ad alcuni ragazzi che si ritroverebbero spesso in quelle aree a giocare: "Non è la prima volta che gli danno fuoco. La cosa grave è che avrebbe potuto rimetterci la vita qualcuno, dato che ci sono molte persone invalide".