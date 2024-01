Bombola perde ossigeno e innesca un incendio in casa: una persona ferita nell’esplosione Una bombola d’ossigeno ha provocato un’esplosione in un’abitazione nel Milanese. Una persona è rimasta leggermente ferita, danneggiati i muri interni della casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Il rilascio di ossigeno di una bombola domestica ha innescato un incendio che ha provocato poi un'esplosione non violenta. L'incidente è avvenuto in via Ungheria 7 a Milano, in zona Morsenchio, nel pomeriggio di oggi venerdì 26 gennaio. Come riportato dai vigili del fuoco, i muri interno dell'abitazioni hanno riportato danni non particolarmente gravi, ma l'occupante è rimasto leggermente ferito.

La bombola con l'ossigeno terapeutico si trovava in un locale interno a un appartamento al quarto piano della palazzina. La fuoriuscita improvvisa ha sviluppato un incendio con l’accensione di una miscela. L'onda d'urto che si è creata ha danneggiato in modo non grave la parete che divide l'abitazione da un altro appartamento.

Un 90enne è rimasto leggermente ferito nell'esplosione. L'entità delle lesioni, tuttavia, sarebbero talmente lievi che probabilmente non sarà nemmeno necessario un suo ricovero in ospedale. I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e con i funzionari tecnici per le verifiche del caso, hanno già dichiarato che l'edifico è agibile.

