Operai trovano il cadavere di un giovane sul tetto di un capannone, non si esclude l’ipotesi del rituale Ieri, mercoledì 4 ottobre, due operai hanno trovato il cadavere di un giovane sul tetto di un capannone di Pioltello (Milano). La disposizione del corpo e degli oggetti intorno a lui avrebbero sollevato alcuni dubbi sulla dinamica della morte.

Il cadavere di un giovane è stato trovato sul tetto di un capannone nella mattinata di ieri, mercoledì 4 ottobre, nella zona commerciale di via San Francesco a Pioltello (nella Città Metropolitana di Milano). A chiamare il 112 sono stati due operai di una ditta incaricata di effettuare interventi di manutenzione all'impianto di videosorveglianza del magazzino. Una volta raggiunto il tetto dello stabile, si sarebbero ritrovati di fronte il giovane senza vita che aveva di fronte a sé alcuni foglietti disposti in modo ordinato. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono il gesto volontario e nemmeno la pista di una sorta di rituale.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto, intorno alle 10:30 di ieri, sono arrivati i militari del Nucleo Radiomobile insieme a una pattuglia della Stazione di via Morvillo. Viste, però, le condizioni dell'uomo è stata richiesta poco dopo anche la presenza dei medici legali e del magistrato, che sul caso ha aperto un fascicolo.

Il comandante della Compagnia, il capitano Francesco Berloni, e il personale del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche dovranno ora chiarire la dinamica della morte del giovane e l'eventuale responsabilità di terzi. Nel frattempo, sono state già recuperate le immagini delle telecamere di videosorveglianza del capannone e delle aziende vicine in modo da poter ricostruire gli spostamenti del giovane.

Il ritrovamento del corpo e la disposizione dei foglietti

La particolarità del caso sta proprio nelle condizioni in cui il cadavere è stato ritrovato. In un primo momento, l'ipotesi più accreditata era quella del gesto volontario. Il corpo del giovane era riverso in avanti e accanto aveva un coltello, probabilmente usato come arma che gli ha provocato la morte.

Davanti a lui, però, erano stati disposti alcuni foglietti in modo ordinato. Cosa che fa pensare a un qualche tipo di rituale, satanico o comunque di natura esoterica. Nessuna pista è stata ancora esclusa dagli investigatori, in attesa anche dei pareri dei medici legali.