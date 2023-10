Precipitano dal tetto di un capannone, due operai ricoverati in ospedale: uno è in gravi condizioni Due operai di 35 e 40 anni sono rimasti feriti dopo essere caduti dal tetto di un capannone nel Bresciano. Stavano controllando i danni del maltempo alla copertura di un negozio quando la copertura ha ceduto. Sono ricoverati negli ospedali del capoluogo.

A cura di Fabio Pellaco

Il capannone da dove sono caduti i due operai

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto il 5 ottobre a Bagnolo Bella, in provincia di Brescia. Due operai di 35 e 40 anni sono precipitati dal tetto di capannone dove stavano effettuando dei lavori di riparazione compiendo un volo di diversi metri. Il 40enne ha riportato le ferite più serie ed è stato ricoverato in codice rosso agli Spedali Civili.

Il tetto cede e gli operai precipitano dentro al negozio

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 ottobre. Poco prima delle 16 i due uomini, di nazionalità cinese, si trovavano sul tetto di Max Market, un grande magazzino di articoli per la casa situato lungo la strada statale 45bis Gardesana Occidentale. Dalle prime ipotesi circolate, sembrerebbe che i due operai, dipendenti di una ditta milanese, stessero effettuando un sopralluogo sulla copertura del capannone per verificare eventuali danni causati dai temporali che hanno colpito la Bassa Bresciana nel corso dell'estate.

A un tratto, per cause ancora da accertare, i due uomini sono precipitati all'interno della struttura riportando diverse ferite. Immediata la chiamata di alcuni clienti al Numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenute due automediche e due ambulanze dei volontari di Bagnolo Nella e Flero, oltre ai Vigili del Fuoco.

Entrambi gli uomini sono ricoverati in ospedale

Il 40enne ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasferito con la massima urgenza al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia e ricoverato in prognosi riservata. Il collega 35enne è stato soccorso con ferite più lievi ed è stato portato in codice giallo all'ospedale della Poliambulanza del capoluogo.

Le cause dell'incidente potrebbero essere legate a un cedimento della copertura, ma gli accertamenti sono affidati ai tecnici del servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Agenzia di Tutela della Salute (Psal Ats) con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova.