Infortunio sul lavoro a Seregno, operaio cade dal tetto di un capannone: è gravissimo A Seregno (Monza e Brianza) si è verificato un incidente sul lavoro: un operaio è precipitato dal tetto di un capannone industriale. È stato trasferito d’urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 16 ottobre, a Seregno (Monza e Brianza) si è verificato un incidente sul lavoro. Un operaio è stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Sulla base di quanto appreso, l'incidente è avvenuto alle 10.30 in un capannone industriale che si trova in via Ticino. L'operaio stava effettuando alcune manutenzioni straordinarie alla copertura della struttura quando, per cause ancora da accertare, è caduto da circa sei metri.

È stato lanciato immediatamente l'allarme. I vigili del fuoco hanno inviato sul posto un'autopompa, partita dal distaccamento di Seregno. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 che, dopo aver fornito le prime cure sul posto, ha trasferito il ferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Nel frattempo sono intervenuti i funzionari di guardia il personale di polizia giudiziaria del comando di Monza per svolgere i rilievi e verificare che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.