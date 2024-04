video suggerito

Cade dal tetto di un edificio di Magenta che stava ristrutturando: morto un operaio 36enne Un 36enne è deceduto in seguito al crollo del tetto di un edificio nel centro di Magenta su cui stava lavorando. L'operaio, che era anche socio della ditta per cui lavorava, sarebbe poi precipitato per il vano scale.

A cura di Enrico Spaccini

L'edificio di via Garibaldi dove erano in corso i lavori di ristrutturazione

Un 36enne è morto nella tarda mattinata di oggi, 12 aprile, nel centro di Magenta (nella Città Metropolitana di Milano) in seguito a un incidente sul lavoro. Come riportato dai vigili del fuoco, era in corso un lavoro di ristrutturazione della ditta di cui era socio quando l'operaio è precipitato dal vano scale a causa del crollo parziale del tetto. Nonostante l'intervento degli operatori del 118, le ferite riportate dal 36enne si sono rivelate troppo gravi ed è deceduto poco dopo.

I vigili del fuoco al lavoro in via Garibaldi a Magenta

L'incidente è avvenuto intorno alle 12:30 del 12 aprile nella palazzina di via Garibaldi 51 nel centro di Magenta. Stando a quanto ricostruito finora, il 36enne sarebbe rimasto coinvolto nel crollo di una parte del tetto dove stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione. L'operaio, di origine albanese e, insieme ad altri due soci, titolare dell'Impresa Pisoni Costruzioni srl, sarebbe poi precipitato dal vano scale.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale che, insieme agli addetti di Ats, dovranno anche verificare il rispetto della normativa di sicurezza all'interno del cantiere. Il 36enne, invece, è stato subito assistito dagli operatori sanitari del 118. Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravissime e, nonostante i soccorsi, è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Rho, Legano e Magenta per un totale di 15 pompieri.