Incidente sul lavoro nel Pavese, operaio precipita dal tetto di un capannone: è gravissimo Un operaio è precipitato dal tetto di un capannone di un’azienda che si trova nella provincia di Pavia. L’uomo è stato trovato in arresto cardio-circolatorio: è gravissimo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 29 settembre, un operaio è precipitato dal tetto di un capannone di Castello D'Agogna, comune che si trova in provincia di Pavia. L'uomo è stato trovato con diversi traumi e in arresto cardio circolatorio. È stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia. È in condizioni gravissime.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari in via Giovanni Pascoli al civico 2 alle 10.40. Un operaio è infatti precipitato dal tetto di un capannone dell'azienda Gestione Industriali. È caduto da un'altezza di circa dieci metri.

Il ferito è un operaio di 39 anni. Ha riportato diversi traumi ed è stato trovato in arresto cardio circolatorio. I medici e i paramedici del 118 sono arrivati con un'automedica, un'ambulanza ed è stato fatto decollare un elicottero. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso.

Leggi anche Avvolto dalle fiamme mentre lavora sul tetto di un capannone, morto consigliere comunale di Bedizzole

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute: hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.