Trovato il cadavere di un uomo sul tetto di un magazzino: indagano i carabinieri

Tragico ritrovamento a Pioltello, nel Milanese, oggi mercoledì 4 ottobre. Il cadavere di un uomo è stato trovato sul tetto di un grande magazzino che vende scarpe. Cosa sia successo è ancora tutto da capire: al momento è certo che il ritrovamento è avvenuto in viale San Francesco verso le 10.30.

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono arrivati in poco tempo i sanitari del 118 ma i medici purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso. A scoprire il cadavere – come spiega La Prealpina – sono stati alcuni operai addetti alla manutenzione. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che cercheranno di capire da quanto tempo il corpo era sul tetto. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa: l'ipotesi più probabile è quella che si sia trattato di un suicidio.