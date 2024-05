video suggerito

Non è vero che basta cercare casa nell'hinterland per lavorare a Milano: da solo non puoi pagare un bilocale Sono sempre più i lavoratori in fuga da Milano per cercare condizioni più vivibili nell'hinterland, facendo così impennare i prezzi delle case in affitto nei dintorni della città. Fuori budget, per un lavoratore medio alla ricerca di un bilocale, ci sono Rozzano, Pieve Emanuele e San Donato Milanese.

"Basta cercare casa fuori Milano", si sente spesso rispondere chi lamenta l'inaccessibilità del mercato immobiliare milanese. Ma davvero abitare nell'hinterland intorno alla città è così conveniente? Ad oggi, forse, non più. La "bolla" di Milano, ormai, investe come un'onda lunga anche i suoi immediati dintorni.

Sono sempre più infatti i lavoratori che "scappano" da Milano per cercare condizioni più vivibili in periferia, sfruttando poi i mezzi pubblici per recarsi in centro: tale aumento della domanda, però, conduce inevitabilmente a una crescita dei prezzi e a una rivalutazione degli immobili anche nell’hinterland meneghino, producendo come effetto una sempre minore accessibilità. Soprattutto per chi cerca casa da solo, visto che a Milano, secondo gli ultimi dati dell'anagrafe comunale, oltre il 47 per cento dei nuclei familiari è composto da un'unica persona.

E così, stando ai dati emersi nel più recente studio di Immobiliare.it Insights, negli ultimi tempi per un single che lavora a Milano (e può contare sullo stipendio medio milanese, circa 2mila euro netti al mese) è diventato fuori budget anche guardare i comuni dell'hinterland per allargarsi e poter così vivere in autonomia, lasciandosi alle spalle monolocali in periferia o stanze in affitto affollate di coinquilini.

Tra gli otto comuni appena fuori città in cui i canoni mensili di affitto di appartamenti con due stanze sono diventati insostenibili per una busta paga media milanese, con canone compreso tra i 900 e i 1000 euro, troviamo infatti San Donato Milanese (978 euro), Pieve Emanuele (975 euro), Novate Milanese (963 euro), Peschiera Borromeo (941 euro), Cernusco sul Naviglio (936 euro), Muggiò (920 euro), Rozzano (905 euro) e Baranzate (901 euro); ancora più costose Assago e Segrate con oltre mille euro di canone mensile per l'affitto.

Più vicini alla sostenibilità, invece, i comuni di Cinisello Balsamo, dove è possibile abitare con poco più di 700 euro al mese, e di Abbiategrasso, dove un affitto medio costa mensilmente 662 euro, superando di poco quanto è a disposizione del single. Ancora più convenienti i comuni del nord ovest come Parabiago, Seveso e Solaro, con circa 600 euro di canone d'affitto in media.