Quali sono i comuni intorno a Milano dove un single può permettersi di vivere se lavora in città Un'analisi di Immobiliare.it Insights per Fanpage.it ha individuato i comuni dell'hinterland più accessibili per un single che può contare sullo stipendio medio di Milano (circa 2.020 euro al mese). I migliori? Lodi, Abbiategrasso e Cesano Maderno.

Secondo gli ultimi dati dell'anagrafe comunale sono più di 300mila i nuclei familiari milanesi formati da una sola persona, circa il 47,3 del totale. E così, vista la pressione sempre più schiacciante del mercato immobiliare di Milano, quali sono i luoghi in cui un lavoratore single che percepisce lo stipendio medio della città (ovvero circa 2.002 euro netti al mese) può permettersi di acquistare un semplice bilocale oggi? Non si trovano certo tra le mura del capoluogo.

Sono dieci comuni dell'hinterland di Milano, da cui si può raggiungere il posto di lavoro in città con mezzora di pendolarismo al massimo, quelli che presentano il maggior numero di offerta per un lavoratore medio. Sono vicini, ben serviti dai collegamenti ferroviari, vivibili, ricchi di attività e servizi. E realmente accessibili per chi non riesce a permettersi un'abitazione nel capoluogo lombardo, dove un bilocale costa in media 292.975 euro e, considerando un finanziamento di 25 anni pari all'80 per cento del valore dell'immobile, con tasso pari alla media del periodo del 4,45 per cento, per accaparrarsi una casa con una sola stanza da letto è necessario portare a casa un reddito di ben 4.319 euro al mese.

Sul podio Lodi, Abbiategrasso e Cesano Maderno

L'analisi di Immobiliare.it Insights per Fanpage.it ha individuato così, sul podio delle migliori tre realtà accessibili per un single che lavora a Milano, le città di Lodi, Abbiategrasso e Cesano Maderno. A Lodi, infatti, il reddito netto mensile necessario* per poter acquistare un bilocale (dal prezzo medio sul mercato di circa 100.392 euro) si aggira intorno ai 1.480 euro, con una pressione della rata del mutuo del 22 per cento sullo stipendio; mentre a Cesano Maderno (presso medio di un bilocale 116.117 euro) è di 1.1712 euro, con pressione della rata del mutuo del 23 per cento sul reddito del singolo lavoratore.

La maggior quota di mercato in offerta accessibile a un single che può contare sugli stipendi del comune di Milano si trova invece ad Abbiategrasso, con quasi il 90 per cento di disponibilità (prezzo medio di un bilocale 105.003 euro). Comprare qui un bilocale pesa poco sulle tasche del lavoratore: la pressione della rata sul reddito pesa infatti circa intorno al 25 per cento.

*Il reddito netto necessario individua quanto dovrebbe guadagnare al mese una persona per potersi permettere un bilocale nel comune individuato (sempre considerando un finanziamento pari all'80 per cento del valore dell'immobile della durata di 25 anni, con il tasso fisso pari alla media dei tassi nel periodo di riferimento del 4,45 per cento).

Le altre città nei pressi di Milano

Seguono Pioltello (prezzo medio di un bilocale 124.295 euro: qui per comprare è sufficiente un reddito di 1.832 euro), Cinisello Balsamo (127.741 euro, con reddito di 1.883 euro mensili necessari), San Giuliano Milanese (129.372 prezzo medio del bilocale, per 1.907 euro di reddito mensile), Seregno (131.118 euro per 1.933 euro), Lissone (132.361 euro di bilocale, serve uno stipendio di 1.951 euro), Rho (134.830 euro, è sufficiente guadagnare sui 1.987 euro al mese).

Al limite si trova Cologno Monzese. Qui, nell'hinterland di Milano est, il prezzo medio di un bilocale si aggira intorno ai 141.804 euro: per poterselo permettere è necessario uno stipendio di circa 2.090, ma in questo caso il mutuo pesa ben 30 per cento sul reddito del singolo: per essere considerata realmente sostenibile, una rata di un finanziamento non dovrebbe infatti mai superare il 30 per cento del reddito netto mensile della persona.