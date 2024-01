A Milano bisogna guadagnare più di 4mila euro al mese per potersi permettere un bilocale A Milano un lavoratore singolo, per poter acquistare un bilocale con le proprie forze, dovrebbe guadagnare più di 4mila euro al mese. Il prezzo medio per due stanze in città è di 292.975 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A Milano un lavoratore singolo, per poter acquistare un bilocale solo con le proprie forze, dovrebbe guadagnare più di 4mila euro al mese. A dichiararlo è uno studio di Immobiliare.it Insights per Fanpage.it.

Per un semplice appartamento con due stanze, zona giorno e camera da letto, stando al prezzo medio della città (292.975 euro per un bilocale) una persona dovrebbe insomma portare a casa almeno 51.823 euro all'anno, ossia circa 4.319 euro netti in busta paga ogni mese: solo così non sarebbe schiacciato dalla rata del mutuo che, stando ai tassi del momento, per essere considerata realmente sostenibile non dovrebbe superare il 30 per cento del reddito mensile netto.

Immobiliare.it Insights per Fanpage.it

Più del doppio dello stipendio medio della città di Milano, già alto rispetto allo standard italiano che si aggira intorno ai 1600 euro, ovvero 2.020 euro al mese (24.238 euro): un singolo che sia in cerca di un bilocale da comprare per sé, e può contare su questo reddito medio netto, troverà infatti per le sue possibilità solo il 2,5 per cento dell'offerta disponibile sul mercato immobiliare milanese al momento. Offerta ben risicata se si tiene presente che la tipologia di lavoratore che vive da solo a Milano rappresenta ormai quasi la metà della popolazione cittadina.

Ma non solo. Il lavoratore medio in città, se dovesse trovarsi ad acquistare un bilocale in queste condizioni, considerando un finanziamento pari all'80 per cento del valore dell'immobile della durata di 25 anni con un tasso fisso pari alla media dei tassi nel periodo di riferimento (4.45 per cento), si troverebbe una rata mensile gravosissima: ben il 64 per cento della busta paga, più del il doppio della soglia di sostenibilità del 30 per cento.