A Milano un bilocale si è rivalutato del 60 per cento in soli 8 anni: a Roma meno 3 per cento In soli 8 anni il valore di un bilocale sul mercato a Milano è aumentato del 57 per cento: se nel 2016 per un appartamento nel capoluogo lombardo era necessario infatti mettere a budget 3.278 euro al metro quadro, ora ne servono poco più di 5.100.

Nelle grandi città italiane, che si sia da soli o in coppia, il progetto di una casa di proprietà parte spesso dal bilocale. Ma oggi l'acquisto di un appartamento con una sola camera da letto conviene davvero? Dall’analisi effettuata da Immobiliare.it Insights, emerge un dato molto importante. A Milano, dal 2016, il valore di un bilocale sul mercato è aumentato vertiginosamente, addirittura del 60 per cento circa (e per la precisione del 57 per cento: se nel 2016 per un bilocale nel capoluogo meneghino bisognava infatti mettere a budget 3.278 euro al metro quadro, ora ne servono poco più di 5.100).

Un aumento significativo nel giro di soli otto anni, dal periodo post Expo ai primi mesi del 2024, che è il più alto registrato tra le grandi città italiane. Sì perché la distanza tra Milano e le altre realtà nazionali, come evidenziano tutti i dati, è ormai siderale: in questo elenco si classificano infatti solo seconde, con ben 20 punti di distacco, solo Bologna (dove 8 anni fa la cifra domandata da chi offriva due stanze sul mercato era 2.580 euro/mq mentre ora la richiesta è del 44 per cento più elevata con una media di 3.729 euro/mq per un bilocale) e Verona, che conta una rivalutazione del 41 per cento (dai 1.966 euro/mq del 2016 ai 2.770 euro/mq attuali).

Segue Firenze, con una percentuale decisamente più contenuta (da 3.744 euro/mq a oltre 4.400 euro/mq, il 18 per cento in più), e chiude Napoli con 30 euro/mq, ovvero da 2.337 euro/mq a 2.367 euro/mq (una crescita di poco più dell'1 per cento, ad esclusione di quartieri rinomati come Vomero, Arenella, Chiaia e Mergellina che crescono del 12 per cento circa).

Stando ai numeri ricavati da Immobiliare.it, da questo punto di vista non conosce invece crescita il territorio del comune di Roma (tranne che in quartieri centrali come Prati che segna valori del +13 per cento, Termini e Repubblica 5,4 per cento, Parioli e Flaminio 4,3 per cento). Nella Capitale, infatti, il valore medio di un bilocale è passato dai 3.460 euro di 8 anni fa ai 3.346 di oggi, con un decremento in termini di valore dell'immobile di -3,3 per cento.