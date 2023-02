“Nessuna perizia psichiatrica per Tiziana Morandi”: la mantide della Brianza va a processo Tiziana Morandi, ormai conosciuta come “la mantide della Brianza”, andrà a processo: il giudice ha inoltre rigettato la richiesta di disporre una perizia psichiatrica.

A cura di Ilaria Quattrone

La 48enne Tiziana Morandi andrà a processo: è quanto ha deciso il giudice per l'udienza preliminare di Monza Gianluca Tenchio. Non è stata inoltre accolta l'istanza della difesa che chiedeva di disporre una perizia psichiatrica. L'obiettivo era quello di verificare le condizioni di salute mentale della 47enne.

La donna è stata arrestata lo scorso luglio dai carabinieri di Vimercate: l'accusa è di aver narcotizzato e derubato una decina di uomini. Per lei è stato disposto il rinvio a giudizio: è accusata di rapina, utilizzo indebito di carte di credito, violazione della legge sugli stupefacenti. Durante la prima udienza, saranno chiamati a testimoniare anche gli uomini che l'hanno denunciata.

Un ragazzo si è costituito parte civile

L'unico che si è costituito parte civile è un ragazzo di 28 anni originario di Trezzo sull'Adda: il giovane è assistito dall'avvocata Barbara Giulivi. La vittima ha raccontato di aver perso i sensi, dopo aver trascorso una serata con Morandi, mentre si trovava alla guida della sua automobile e di aver avuto un incidente stradale.

Per drogare le vittime avrebbe sciolto sedativi nelle bevande e li avrebbe poi derubati di soldi e altri oggetti personali. Avrebbe poi utilizzato le loro carte di credito per fare compere. La 48enne, assistita dalla legale Alessia Pontenani, si trova in carcere a San Vittore e respinge ogni accusa.

La donna, che sponsorizzava sui social network la sua attività di massaggiatrice, ha sostenuto che quei uomini si sarebbero aspettati da lei una prestazione sessuale che non sarebbe mai avvenuta e che avrebbe deluso tutti loro. Molti di loro sono anziani che si sono addormentati dopo aver bevuto una tisana in cui erano state sciolte gocce di benzodiazepine. Uno di loro avrebbe perso i sensi alla stazione di Torino mentre alcuni ragazzi sono stati soccorsi in strada.