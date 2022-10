Parla la Mantide della Brianza: “Gli uomini mi accusano solo per vendetta, volevano altro da me” Le accuse di rapina, lesioni aggravate, truffa, avvelenamento, possesso di stupefacenti? Tutto falso, per Tiziana Morandi. “Forse chi mi ha denunciata si aspettava qualcosa di diverso da me e ha agito per ripicca. Ma io facevo solo massaggi”.

Le accuse di rapina, lesioni aggravate, truffa, avvelenamento, possesso di stupefacenti? Tutto falso. "Forse chi mi ha denunciata si aspettava qualcosa di diverso da me e ha agito per ripicca. Ma io facevo solo massaggi in casa".

A parlare è Tiziana Morandi, la 47enne ormai nota alle cronache come "la Mantide della Brianza": sono circa una decina infatti gli uomini che hanno denunciato di essere stati narcotizzati dalla donna, che avrebbe sciolto delle sostanze stupefacenti nei loro drink, e in seguito derubati.

L'attività di massaggiatrice a domicilio

Lei, dal canto suo, in un memoriale scritto a mano e consegnato ai pm di Monza Carlo Cinque e Marco Santini nega tutto.

Leggi anche Caro energia, la chiesa riduce il numero delle messe per risparmiare sulla corrente

"Volevano qualcos'altro", ipotizza Tiziana Morandi in riferimento alla sua attività di massaggiatrice a domicilio. L'esca sul web per individuare e circuire le sue vittime, secondo le accuse (e secondo quanto emerso dalle indagini).

Per la difesa, invece, un lavoro serio e portato avanti con onestà, frainteso purtroppo dai clienti di sesso maschile. I quali, davanti al rifiuto della donna di concedere prestazioni sessuali, avrebbero deciso di agire per vendetta.

Giudizio immediato per la Mantide della Brianza?

Così si difende la Mantide della Brianza, in vista del processo che la vede protagonista. E che potrebbe ben presto avere inizio: secondo quanto trapelato, infatti, la Procura si appresterebbe a chiedere il giudizio immediato.

Intanto la donna, dalla fine di luglio, alterna la permanenza in carcere (dove si trova attualmente) a periodi di ricoveri ospedalieri per problemi di salute.