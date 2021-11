Monza, il 22enne Dominique scompare nel nulla: famiglia in apprensione È scomparso nei dintorni di Monza Dominique Tieri, ragazzo di 22 anni che ha fatto improvvisamente perdere le sue tracce. Il giovane, descritto come pieno di tatuaggi sulle braccia e sul collo, è altro un metro e ottantacinque. Al momento della scomparsa indossava un pantalone camo chiaro. Chiunque avesse notizie è invitato a chiamare il 375/6537873 o il 375/6537875.

Sono iniziate a Monza e dintorni le ricerche per ritrovare Dominique Pietro Tieri, ragazzo di 22 anni dichiarato scomparso da qualche ora. Il giovane, al momento della scomparsa, indossava pantaloni camo chiari, un giubbetto scuro e aveva uno zaino. Altro circa un metro e ottantacinque centimetri, è sprovvisto di documenti. Nella descrizione offerta da un utente sul gruppo Sei di Monza se… su Facebook, Dominique ha diversi tatuaggi su braccia e collo. Chiunque fosse in possesso di informazioni utili o dovesse avvistarlo, recita ancora il post, è pregato di contattare urgentemente il 375/6537873 o il 375/6537875. La famiglia si è detta molto preoccupata per la sua scomparsa.

Scomparsa Paola Tonoli, la sorella: Pensiamo sia viva

Proseguono senza sosta le ricerche di Paola Tonoli, la donna di 43 anni di San Felice del Benaco, in provincia di Brescia, scomparsa dal 27 ottobre scorso. Con sé, la donna non aveva né giacca né telefono al momento della scomparsa. La sorella di Paola, Chiara, ha detto a Fanpage.it di pensare che "sia viva". Di Paola si sa che il 2 novembre era ancora viva, immortalata in immagini riprese da una telecamera della zona mentre cammina per San Felice prima di scavalcare un cancello. Chiara ha spiegato a Fanpage.it che "in questi giorni qualcuno si è permesso di fare riferimento a sette sataniche e a gruppi religiosi. Ma è tutto completamente falso. Mia sorella in questo periodo non sta bene, è confusa. Per questo se qualcuno la vedesse la si può avvicinare chiedendole come sta. Essere accoglienti con lei. Poi bisogna chiamare i carabinieri o me". In caso di informazioni utili, si è pregati di contattare il numero 3491795427 o i carabinieri.