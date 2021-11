Ritrovato il 22enne Dominique, il padre: “Non vuole tornare a casa, gli serve aiuto” È stato ritrovato Dominique Tieri. Il 22enne scomparso la settimana scorsa ha chiamato il padre comunicandogli però di non voler tornare a casa. L’uomo, Claudio Tieri, ha raccontato a Fanpage.it i motivi che hanno spinto Dominique a scomparire per qualche giorno.

È stato ritrovato Dominique Tieri, il ragazzo di 22 anni scomparso da Dolzago, in provincia di Lecco, che aveva fatto perdere le sue tracce. A comunicarlo a Fanpage.it è il padre del giovane, Claudio, che spiega come però i problemi con il figlio non siano finiti. Anzi. Il giovane non ne vuole sapere di tornare a casa e preferisce vivere per strada, "dove si sente libero", perché, spiega Claudio, "non ha più fiducia nelle istituzioni e perché ha vissuto un'infanzia molto difficile".

Il papà di Dominique: La madre lo ha cacciato di casa

Claudio, che ora ha una nuova compagna, punta il dito anche contro la madre di Dominique: "Mio figlio ha avuto problemi con droghe pesanti, ma la mia porta non gli è mai stata chiusa in faccia. Io gestisco un'associazione che aiuta i bimbi difficoltosi, i ragazzi che devono ripartire. So cosa voglia dire avere difficoltà. Invece la mia ex moglie si limitava a cacciarlo di casa additandolo come un drogato di merda. È arrivata a minacciarlo di chiamare i carabinieri se l'avesse visto ancora nei pressi dell'abitazione". Questa la versione dell'ex marito che ha aggiunto come Dominique, che ha vissuto anche a Besana Brianza, "avrebbe bisogno di un accompagnamento coatto in Comunità, ma la legge non ce lo permette perché è maggiorenne".

Claudio Tieri: Sta bene ma vuole restare in strada

"Io lo voglio aiutare, sono andato a cercarlo per dieci notti fino a quando mi ha chiamato", continua Claudio che ripensa al momento della chiamata del figlio. "Mi ha solo detto che stava bene, l'ho raggiunto ma non è voluto tornare da me. Il giorno dopo però è andato dalla nonna, mia madre, che l'ha sempre aiutato", aggiunge prima di sottolineare, con un filo di sollievo, che per il momento il figlio si sta facendo sentire, nonostante non abbia ancora accettato di tornare a casa.