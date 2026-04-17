Vermi, capelli e insetti nell’insalata nelle mense scolastiche di Desio, i genitori: “Inaccettabile”

Sono stati trovati vermi, insetti e capelli nell’insalata servita ai bambini alla mensa scolastica delle scuole di Desio (Monza e della Brianza). Le famiglie hanno sollecitato un intervento immediato del Comune: “Inaccettabile”.

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Vermi, insetti e capelli nell'insalata servita ai bambini alla mensa scolastica delle scuole di Desio, comune in provincia di Monza e della Brianza. Non sarebbe la prima volta, per questo le famiglie hanno sollecitato un intervento immediato del Comune che ha avviato una nuova e formale contestazione nei confronti della ditta incaricata del servizio di ristorazione scolastica.

"Si tratta di episodi che l'amministrazione comunale sta seguendo con la massima attenzione e responsabilità, nella piena consapevolezza dell'importanza che il servizio mensa riveste per la salute e il benessere dei bambini", ha fatto sapere il comune di Desio attraverso un comunicato ufficiale. "Nonostante le rassicurazioni fornite dall'azienda, che aveva attribuito le criticità a problemi della filiera di fornitura, il ripetersi di tali episodi, ritenuti inaccettabili, ha spinto l'Ente a valutare ulteriori forti misure".

Per questo motivo, l'amministrazione avrebbe chiesto alla società di acquistare un macchinario specifico per il lavaggio delle verdure con l'obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza del servizio nelle scuole. Stando a quanto riferito, tale macchinario sarebbe arrivato nel centro cottura e sarebbe stato già utilizzato per servire i primi pasti, la cui distribuzione è stata supervisionata dai genitori della commissione mensa dopo le ultime segnalazioni.

"La tutela della salute e della sicurezza dei nostri bambini è una priorità assoluta", ha commentato sulla vicenda l'assessora alle politiche scolastiche Jenny Arienti. "Gli episodi segnalati non possono essere tollerati. Abbiamo già applicato le sanzioni previste dal contratto, ma è nostro dovere valutare anche provvedimenti a tutela degli alunni".